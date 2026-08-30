Мощный мотор Bosch, огромная батарея 800 Вт·ч и 12 скоростей. Представлен электровелосипед Cube Stereo Hybrid ONE22 SLX 800 FE 2027

С полной подвеской и полным оснащением за исключением защиты цепи

Cube представила электровелосипед Stereo Hybrid ONE22 SLX 800 FE 2027. В основе новинки — алюминиевая рама с двухподвесной конструкцией. Спереди установлена вилка Fox с ходом 120 мм, сзади — амортизатор Fox. Такая подвеска рассчитана не только на разбитые городские дороги, но и на полноценные внедорожные маршруты.

За электропривод отвечает центральный двигатель Bosch с крутящим моментом до 120 Н·м. Питается он от встроенной в раму батареи емкостью 800 Вт·ч. Основные параметры поездки выводятся на дисплей Bosch Purion 200. Трансмиссия — 12-скоростная Shimano XT, тормоза гидравлические.

Версия FE (Fully Equipped) уже с завода имеет багажник, полноразмерные крылья, освещение и подножку, нет только защиты цепи. Масса велосипеда составляет 28,3 кг, цена — 4400 евро.