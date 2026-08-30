Тамагочи теперь прямо на пальце. Bandai Namko представила крошечную игрушку Tamagotchi Ring

Всего 50 долларов

Носимая электроника

Японская компания Bandai Namco выпустила новую версию своей культовой игрушки Tamagotchi, но в совершенно новом форм-факторе. Теперь это кольцо.

Если точнее, Tamagotchi Ring можно назвать обычным, только очень маленьким, вариантом привычных тамагочи, но закреплённым на кольце.

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Источник изображения: Bandai Namco

Маленькой является не только сама игрушка, но и, что логично, экран. Это всего лишь 0,56 дюйма, так что виртуальный питомец на таком дисплее тоже будет крошечный. Управление при этом сохранилось классическим: три кнопки под экраном. Конечно, кнопки тоже крошечные.

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Источник изображения: Bandai Namco

Об автономности создатели не говорят, но для зарядки тут используется специальный футляр.

Что касается возможностей, пользователи получат выбор из 30 питомцев, взятых из всей 30-летней истории серии.

Tamagotchi ring PV

В Японии за новинку просят около 50 долларов.

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