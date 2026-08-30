Хватит и RTX 2060. Опубликованы полные системные требования игры Fable

Игра Fable, которую создаёт студия Playground Games, принадлежащая Microsoft Xbox, будет достаточно требовательной, но всё же позволит играть на далеко не самых мощных ПК.

Авторы раскрыли системные требования, так что теперь мы знаем, что в минимальных указаны RTX 2060/5050, RX 6600 и Arc A580. Этого хватит, чтобы поиграть в Full HD при 30 к/с без апскейлеров.

Рекомендованные включают RTX 5060 и RX 9060 XT. Их хватит, чтобы получить 30 к/с уже в 1440p. А чтобы получить в том же разрешении 60 к/с понадобятся карты уровня RTX 5070 или RX 9070. Ну а для 4K придётся приготовить ПК с RTX 4080/5080. Повторимся, всё это без учёта апскейлеров, которые давно уже стали нормой и порой даже напрямую указаны в системных требованиях игр.

Источник изображения: Fable

Проект создаётся на движке ForzaTech, на котором созданы гоночные игры Forza. При этом последние выделяются своими достаточно невысокими системными требованиями, так что в теории можно ожидать, что Fable будет работать даже лучше, чем сейчас указано в спецификациях.

Сама игра была перенесена на 23 февраля 2027 года. Она выйдет на ПК и Xbox Series без русской локализации.