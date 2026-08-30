Linux против Windows 11. Dell XPS 13 с 8 ГБ ОЗУ сравнили с двумя ОС, и порой одна из них значительно лучше другой

Авторы PhoneBuff, известные своими тестами смартфонов с задействованием роботизированного манипулятора, решили сравнить производительность Windows 11 и Linux.

Для тестов они взяли новенький Dell XPS 13 на основе Intel Core 5 320 с 8 ГБ ОЗУ. Это тот самый ноутбук, который можно назвать прямым конкурентом MacBoon Neo сразу по всем основным параметрам и особенностям.

Первый тест на скорость загрузки показал намного более стабильный результат у Linux (Fedora) и почти вдвое меньшее среднее значение времени.

Но это не особо важный тест. А вот что действительно важно, особенно на сегодняшний день и особенно в случае ПК с 8 ГБ ОЗУ, так это объём оперативной памяти, который занят системой сразу после запуска. И вот тут разница огромна: около 85% у Windows и всего 33% у Linux. То есть фактически в случае Windows 11 система почти не оставляет свободной ОЗУ для других задач. Да, подсистема памяти динамична, но это всё равно большая проблема.

Тесты производительности показывают разные результаты. Где-то разницы почти нет, а где-то система на Linux пошустрее, но самих тестов было мало. Впрочем, отдельно стоит выделить тяжёлые задачи. В VS Code и DaVinci ноутбук под управлением Linux показывает себя намного лучше, как будто имеет место огромная разница в производительности процессоров. Но при этом в Blender ничего такого не наблюдается, хотя система с Linux всё равно немного быстрее.

В итоге в среднем выигрывает вариант с Linux, причём порой он оказывается намного быстрее.