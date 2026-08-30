Linux против Windows 11. Dell XPS 13 с 8 ГБ ОЗУ сравнили с двумя ОС, и порой одна из них значительно лучше другой

Возможно, результат обусловлен малым объёмом ОЗУ

Программное обеспечение

Авторы PhoneBuff, известные своими тестами смартфонов с задействованием роботизированного манипулятора, решили сравнить производительность Windows 11 и Linux.

Для тестов они взяли новенький Dell XPS 13 на основе Intel Core 5 320 с 8 ГБ ОЗУ. Это тот самый ноутбук, который можно назвать прямым конкурентом MacBoon Neo сразу по всем основным параметрам и особенностям.

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Источник изображения: Обложка видео

Первый тест на скорость загрузки показал намного более стабильный результат у Linux (Fedora) и почти вдвое меньшее среднее значение времени.

Но это не особо важный тест. А вот что действительно важно, особенно на сегодняшний день и особенно в случае ПК с 8 ГБ ОЗУ, так это объём оперативной памяти, который занят системой сразу после запуска. И вот тут разница огромна: около 85% у Windows и всего 33% у Linux. То есть фактически в случае Windows 11 система почти не оставляет свободной ОЗУ для других задач. Да, подсистема памяти динамична, но это всё равно большая проблема.

Linux vs. Windows 11 Speed Test (Lab Tested)

Тесты производительности показывают разные результаты. Где-то разницы почти нет, а где-то система на Linux пошустрее, но самих тестов было мало. Впрочем, отдельно стоит выделить тяжёлые задачи. В VS Code и DaVinci ноутбук под управлением Linux показывает себя намного лучше, как будто имеет место огромная разница в производительности процессоров. Но при этом в Blender ничего такого не наблюдается, хотя система с Linux всё равно немного быстрее.

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Источник изображения: Скриншот видео

В итоге в среднем выигрывает вариант с Linux, причём порой он оказывается намного быстрее.

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