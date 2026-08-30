Камера Zeiss с 50-мегапиксельным сенсором Sony и 200-мегапиксельным сенсором Samsung: новые подробности о Vivo X500 Pro Max

Премьера — на второй или третье неделе сентября

Vivo готовит новый флагманский камерный флагман X500 Pro Max, и инсайдер Debayan Roy раскрыл подробности об этом устройстве. В частности, раскрыты данные о камере.

Vivo X300 Pro Источник изображения: Vivo

В главном модуле основной камеры будет 50-мегапиксельный сенсор Sony LYT-910 оптического формата 1/1,28 дюйма. Для него заявлена стабилизация с диапазоном компенсации до 3 градусов, сравнимая по принципу работы с подвесом. Утверждается, что она будет эффективнее системы Vivo X300 Ultra.

Камера сможет записывать HDR-видео в разрешении 4K при 120 кадрах/с, максимальная частота при съемке 4K заявлена на уровне 240 кадров/с. Дополнит основной модуль 50-мегапиксельная сверхширокоугольная камера.

Третий модуль — с телеобъективом и крупным 200-мегапиксельным сенсором Samsung HP0 оптического формата 1/1,4 дюйма, оптикой Zeiss APO. Для съемки удаленных объектов смартфон сможет работать с внешним телеконвертером с эквивалентным фокусным расстоянием до 400 мм.

По данным инсайдера, смартфон получит плоский экран OLED с диагональю 6,85 дюйма, разрешением 2K и новым люминесцентным материалом BOE Q11. Экран получит технологию цветопередачи Zeiss Master Color, мультиспектральный датчик и высокоточную автоматическую регулировку яркости.

Презентация смартфона ожидается на второй или третьей неделе сентября.

Ранее Debayan Roy слил характеристики Xiaomi 15T и Xiaomi 15T Pro, а также фото Xiaomi 15 Ultra.