У Geely своя GTA. Компания представила уникальную платформу, которая объединила раму и несущий кузов

Geely представила комплекс технологий для нового поколения электрифицированных внедорожников. Первой серийной моделью с этими решениями станет флагманский 5-метровый Galaxy Battleship 700.

Одной из главных разработок стала платформа GTA, в которой Geely попыталась совместить преимущества рамной и несущей конструкции. Вместо традиционной отдельной лестничной рамы ее силовые элементы интегрированы непосредственно в структуру кузова. Получившаяся конструкция включает шесть поперечных, семь продольных и восемь кольцевых силовых элементов.

Geely заявляет жесткость кузова на кручение свыше 40 000 Н·м/градус. Крыша способна выдерживать нагрузку, в 5,8 раза превышающую массу автомобиля, или более 16 тонн. Интегрированная конструкция рамы при этом оказалась примерно на 100 кг легче традиционного решения, а суммарное снижение массы благодаря дополнительным мерам достигло 200 кг.

Новая компоновка позволила высвободить дополнительные 80 мм пространства в нижней части машины и улучшить размещение тяговой батареи. В салоне выигрыш по вертикали достигает 70 мм, а пол практически плоский.

Не менее серьезно Geely переработала силовую установку. Система Thor EM-T включает 2,0-литровый турбированный ДВС, трехступенчатую гибридную трансмиссию и три электромотора. Совокупная мощность достигает 1129 л.с., заявленный максимальный крутящий момент на колесах составляет 13 920 Н·м.

Система полного привода позволяет динамически менять распределение тяги между колесами в диапазоне от 0 до 100%. Помимо электронного управления передней и задней осями и задними колесами, предусмотрена механическая блокировка двух задних электромоторов для сложных внедорожных ситуаций.

Для 2,0-литрового двигателя Geely заявляет рекордный для серийных агрегатов тепловой КПД 48,41%. Трехступенчатая гибридная трансмиссия использует первую передачу преимущественно на бездорожье, вторую — в городе, а третью — при движении по трассе. ИИ-система автоматически выбирает режим работы гибрида, что, по расчетам производителя, способно уменьшить энергопотребление более чем на 15%.

Galaxy Battleship 700 также получит «цифровое шасси» на электронной архитектуре EEA 4.0. Центральная система GVMC 3.0 анализирует дорожные условия и автоматически регулирует распределение момента, подвеску и положение кузова. Заявлено более 15 базовых режимов для разных типов покрытия с возможностью дальнейшего расширения.

Особое внимание уделено пассивной безопасности. Каркас пассажирского отсека выполнен из высокопрочных и горячеформованных сталей и дополнительно усилен 11 скрытыми трубчатыми элементами общей длиной 10,6 м. Прочность отдельных деталей достигает 2200 МПа — фактически внутри кузова сформировано подобие интегрированного защитного каркаса.

Все перечисленные технологии впервые появятся на Geely Galaxy Battleship 700 — новом флагманском гибридном внедорожнике марки.