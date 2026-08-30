А смогла бы выдержать такое бензиновая машина? BYD жестко испытала флагманский электроседан Yangwang U7: за 9 суток он проехал 30 тыс. километров

BYD завершила один из самых необычных ресурсных тестов своего флагманского седана Yangwang U7. Компания утверждает, что случайным образом купила серийный автомобиль у дилера и заставила его проехать 30 000 километров менее чем за девять суток, чтобы проверить надежность машины и новой батареи Blade Battery 2.0.

Испытание длилось 8 дней 19 часов 58 минут. По данным BYD, средняя скорость за весь марафон составила 240 км/ч. Заезды проходили в китайском Наньнине при дневной температуре выше +36 °C и влажности до 80%, а кондиционер в салоне непрерывно поддерживал комфортные +24 °C.

Главной задачей было оценить не только выносливость электромобиля, но и деградацию аккумулятора после экстремальной эксплуатации. За время теста седан более 350 раз подключали к сверхбыстрой зарядке. По заявлению BYD, после 30 000 километров батарея сохранила 98,7% первоначальной емкости, потеряв лишь 1,3%.

Компания отмечает, что этот марафон — лишь часть более масштабной программы испытаний. Всего в тестах участвуют 758 автомобилей, суммарный пробег которых уже превысил 10,49 млн километров.

Сам Yangwang U7 появился на китайском рынке около года назад, а теперь получил крупное техническое обновление. Полностью электрическая версия предлагается с тяговыми батареями емкостью 135,5 и 150 кВт·ч.

Четырехмоторная силовая установка развивает 1287 л.с. Модификация с батареей 135,5 кВт·ч способна проехать до 800 км (по циклу CLTC), а заявленный запас хода версии с аккумулятором емкостью 150 кВт·ч составляет 1006 км.

В линейке также есть подключаемый гибрид Yangwang U7 с батареей емкостью 52,4 кВт·ч и силовой установкой мощностью 1341 л.с. Стоимость флагманского седана в Китае начинается примерно от 95,4 тысячи долларов.