Мир меняется, и Tiguan меняется вместе с ним. Рассекречен «неправильный» Volkswagen ID. Tiguan — электрический

Больше он не мимикрирует под ID. 4

Электротранспорт

Volkswagen готовит новый электрический кроссовер, который заменит сразу две модели — ID. 4 и купеобразный ID. 5. Вместе с этим компания собирается отказаться от привычных цифровых индексов и вернуть электромобилям знакомые названия: новинка, как ожидается, получит название ID. Tiguan.

Фото 1
Источник изображения: Autogefühl

Ранее тестовые прототипы скрывались под кузовом ID. 4 (так называемые «мулы»), поэтому многие считали, что речь идет лишь о глубоком рестайлинге. Однако новый предсерийный экземпляр показал, что Volkswagen фактически создает совершенно другой автомобиль с полностью переработанным дизайном.

Фото 1
Источник изображения: Autogefühl

Внешне ID. Tiguan выглядит заметно более массивным и угловатым, чем нынешний ID.4 и даже бензиновый Tiguan. Спереди появились новая светодиодная полоса, оригинальные дневные ходовые огни и другая головная оптика. Поскольку это электромобиль, традиционная решетка радиатора исчезла, а основной воздухозаборник перенесли в нижнюю часть бампера.

Фото 1
Источник изображения: Autogefühl

Задняя часть тоже изменилась кардинально. Прототип также получил новые боковые стекла и черные рейлинги на крыше.

По предварительным данным, кроссовер построят на модернизированной платформе MEB+, которая станет развитием нынешней архитектуры MEB. Автомобиль получит новые тяговые батареи, но их характеристики пока не раскрываются. Ожидается и более быстрая зарядка постоянным током (больше, чем 175 кВт у нынешнего ID.4).

💡Could this be a new electric Tiguan? This is the successor of both the VW ID4 and VW ID5

Переименование станет частью новой стратегии Volkswagen. Компания постепенно отказывается от идеи полностью отделять электрическую линейку от автомобилей с ДВС, поэтому хорошо известные названия вроде Tiguan перейдут и в линейку электромобилей (с приставкой ID).

Четыре мотора и до 1000 л.с.: новый BMW M3 выйдет в 2027 годуА смогла бы выдержать такое бензиновая машина? BYD жестко испытала флагманский электроседан Yangwang U7: за 9 суток он проехал 30 тыс. километров

Комментарии

правилами