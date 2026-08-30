Мир меняется, и Tiguan меняется вместе с ним. Рассекречен «неправильный» Volkswagen ID. Tiguan — электрический

Больше он не мимикрирует под ID. 4

Volkswagen готовит новый электрический кроссовер, который заменит сразу две модели — ID. 4 и купеобразный ID. 5. Вместе с этим компания собирается отказаться от привычных цифровых индексов и вернуть электромобилям знакомые названия: новинка, как ожидается, получит название ID. Tiguan.

Ранее тестовые прототипы скрывались под кузовом ID. 4 (так называемые «мулы»), поэтому многие считали, что речь идет лишь о глубоком рестайлинге. Однако новый предсерийный экземпляр показал, что Volkswagen фактически создает совершенно другой автомобиль с полностью переработанным дизайном.

Внешне ID. Tiguan выглядит заметно более массивным и угловатым, чем нынешний ID.4 и даже бензиновый Tiguan. Спереди появились новая светодиодная полоса, оригинальные дневные ходовые огни и другая головная оптика. Поскольку это электромобиль, традиционная решетка радиатора исчезла, а основной воздухозаборник перенесли в нижнюю часть бампера.

Задняя часть тоже изменилась кардинально. Прототип также получил новые боковые стекла и черные рейлинги на крыше.

По предварительным данным, кроссовер построят на модернизированной платформе MEB+, которая станет развитием нынешней архитектуры MEB. Автомобиль получит новые тяговые батареи, но их характеристики пока не раскрываются. Ожидается и более быстрая зарядка постоянным током (больше, чем 175 кВт у нынешнего ID.4).

Переименование станет частью новой стратегии Volkswagen. Компания постепенно отказывается от идеи полностью отделять электрическую линейку от автомобилей с ДВС, поэтому хорошо известные названия вроде Tiguan перейдут и в линейку электромобилей (с приставкой ID).