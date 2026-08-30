Четыре мотора и до 1000 л.с.: новый BMW M3 выйдет в 2027 году

BMW готовит первый в истории полностью электрический M3, который будет продаваться одновременно с классической бензиновой версией. Машину построят на новой платформе Neue Klasse. В отличие от нынешней архитектуры, изначально рассчитанной на автомобили с ДВС, она проектировалась специально для электромобилей и позволяет разместить крупную тяговую батарею и сразу четыре электродвигателя.

Каждое колесо получит собственный мотор с независимым управлением тягой. За распределение мощности будут отвечать центральный вычислительный блок, фирменное программное обеспечение BMW M и система векторизации крутящего момента. По словам главы BMW M Франка ван Мила, именно такая схема позволит сохранить фирменный характер автомобилей серии M. Официальные характеристики пока не раскрываются, однако ожидается, что серийная версия будет развивать от 700 до 1000 л.с. Иными словами, электрический BMW M3 обойдет по мощности все бензиновые версии.

Дизайн будущей новинки уже продемонстрировал BMW M Concept Neue Klasse (на изображениях). Автомобиль получил широкие колесные арки, агрессивные бамперы, новый капот и оригинальные легкосплавные диски. Ожидается, что серийная модель сохранит большинство этих элементов.

При этом BMW не собирается отказываться от двигателей внутреннего сгорания. Компания продолжает развивать шести- и восьмицилиндровые моторы и намерена оставить покупателям выбор между традиционным M3 и его полностью электрической альтернативой.

Премьера серийного электрического BMW M3 запланирована на 2027 год. Впервые в истории на рынке одновременно будут существовать две совершенно разные версии легендарного спортивного седана — бензиновая и четырехмоторная электрическая.