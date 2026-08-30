Проект Xiaomi 18 Fold обрастает деталями: XRING O3, LPDDR6 и 6000 мАч с 67-ваттной зарядкой

Официальная премьера этой модели состоится уже скоро

В Сети появились новые подробности о будущем складном смартфоне Xiaomi 18 Fold. На этот раз инсайдер Panda is Bald рассказал о подсистеме питания устройства.

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Xiaomi 18 Fold получит батарею емкостью 6000 мАч с поддержкой 67-ваттной проводной зарядки и 50-ваттной беспроводной. Для сравнения, Samsung Galaxy Z Fold 8 оснащен батареей емкостью 4800 мАч.

Xiaomi 18 Fold станет первым смартфоном производителя на базе новой собственной однокристальной системы XRING O3 — об этом объявлено официально. Также Xiaomi уже сообщила, что Xiaomi 18 Fold получит память LPDDR6 китайской CXMT. Что касается внутреннего экрана, то его диагональ, согласно предварительным данным, составит 7,6 дюйма.

Официальная премьера Xiaomi 18 Fold состоится в начале сентября. А в конце сентября Xiaomi представит флагманы линейки Xiaomi 18.

Ранее Panda is Bald первым указал на дату анонса Mate 50, а также сообщил точные цвета Xiaomi 13 и Xiaomi 14.