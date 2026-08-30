Первый смартфон почти без рамки и с новым уникальным экраном. Oppo анонсировала серию камерофонов Find X10 c технологией ProXDR нового поколения

Расширенный динамический диапазон будет работать во всех сценариях

Главный директор по продуктам Oppo и основатель OnePlus Лю Цзуоху официально анонсировал флагманский телефон нового поколения от Oppo — серию Find X10. Его официальная презентация состоится в сентябре.

Кроме того, он сообщил, что в новом телефоне дебютирует технология ProXDR следующего поколения.

Он заявил, что это важная веха в области обработки изображений с высоким динамическим диапазоном: «Мы объединили обработку изображений в реальном времени с высоким динамическим диапазоном и сверхвысокое разрешение в одном решении».

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

На основе DeepPix, сенсорной технологии нового поколения с высоким динамическим диапазоном, мы всесторонне модернизировали всю цепочку от измерения и обработки света до рендеринга, в конечном итоге достигнув динамического диапазона в одном кадре до 17 EV, снижения энергопотребления и повышения стабильности в полноэкранном видео 4K HDR без необходимости использования каких-либо функций включения/выключения или специальных режимов. Расширенный динамический диапазон будет работать во всех сценариях. Лю Цзуоху

Ранее сообщалось, что Oppo Find X10 станет первым смартфоном с новым OLED-экраном Tianma Tiangong Screen 2.0. Производитель дисплеев представил второе поколение панели в Китае, сделав основной акцент на снижении интенсивности синего света, качестве изображения при низкой яркости и точности цветопередачи. Одним из главных изменений станет узкая рамка со всех четырёх сторон.