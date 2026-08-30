Замена Android и iOS: HarmonyOS 6 будет на 100 млн устройств, а количество приложений превысит 400 000 к концу 2026

Сейчас число устройств с новой версией платформы уже превысило 80 млн

Мобильные телефоны

Huawei заявила, что операционная система HarmonyOS 6 к концу 2026 года будет установлена более чем на 100 млн устройств.

Сейчас число устройств с новой версией платформы уже превысило 80 млн, а экосистема продолжает быстро расширяться после окончательного отказа компании от Android.

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Источник изображения: HuaweiCentral

Одновременно Huawei сообщила о существенном росте количества приложений. Число нативных приложений для смартфонов на HarmonyOS превысит 400 тыс., а общее количество нативных приложений для различных устройств экосистемы уже достигло более 100 тыс. В компании считают, что система приближается к важному этапу развития и в четвертом квартале должна преодолеть отметку в 100 млн устройств.

Представитель китайского министерства промышленности и информационных технологий назвал HarmonyOS третьей по величине мобильной операционной системой в мире. Huawei рассчитывает и дальше расширять собственную экосистему, превращая ее в полноценную альтернативу Android и iOS.

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