Космический апгрейд века: запуск Starship V3 будет дешевле, чем Falcon 1, при этом гигантская ракета будет выводить в 200 раз больше груза

Это сотни отдельных ракет и стартов, а также огромное количество времени

Один запуск Starship V3 должен стоить меньше, чем пуск Falcon 1, при этом чтобы вывести на орбиту столько же полезной нагрузки, сколько рассчитана доставить одна Starship V3, потребовалось бы более 200 запусков Falcon 1.

Это сотни отдельных ракет и стартов, а также огромное количество времени. Starship V3 должна снять это ограничение благодаря способности выводить более 100 тонн за один полет и полностью возвращаться для повторного использования.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

Такой потенциал особенно важен для масштабирования ИИ-инфраструктуры на орбите. Один запуск сможет доставлять крупные партии вычислительных спутников, мощное энергетическое оборудование и сетевую инфраструктуру. В связке со Starlink и лазерными каналами это позволит передавать большие объемы данных между орбитальными системами и Землей, а высокая степень повторного использования ускорит развертывание новой инфраструктуры.

Если Starship V3 реализует заявленные возможности, то эта ракетная система действительно полностью поменяет правила игры.