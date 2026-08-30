После крупнейшей природной катастрофы, вызванной обрушением ледника, SpaceX предоставила Непалу бесплатный доступ и комплекты Starlink🛰️

Утром 26 августа 2026 года на границе Непала и Китая произошла крупнейшая за последние годы природная катастрофа

Компания Starlink заявила о бесплатном предоставлении оборудования и интернета правительству Непала и гуманитарным организациям после разрушительных наводнений на этой неделе. Развертывание начнется сразу после одобрения правительством.

В Starlink подчеркнули, что после стихийных бедствий дороги, мосты и мобильные сети часто оказываются разрушены, поэтому спутниковая связь может стать критически важной для спасателей, медиков и людей, пытающихся связаться с родственниками.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

При наличии источника питания и открытого обзора неба комплект Starlink способен обеспечить высокоскоростное соединение с низкой задержкой уже через несколько минут после установки.

Утром 26 августа 2026 года на границе Непала и Китая произошла крупнейшая за последние годы природная катастрофа: масштабный обвал ледника на горе Лангтанг-Лирунг спровоцировал каскадное разрушительное наводнение и мощные селевые потоки. По состоянию на конец августа число подтвержденных погибших превысило 670 человек, а количество пропавших без вести приближается к 3 000 человек