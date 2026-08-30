У пользователей Starlink могут появиться помехи: SpaceX требует запретить спутник Viasat

Viasat не смогла достичь соглашения о координации со SpaceX

Компания SpaceX обратилась в Федеральную комиссию по связи (FCC) с просьбой заблокировать спутник Viasat из-за риска помех для Starlink.

Ссылаясь на угрозу «серьезных помех», SpaceX призывает FCC отказать американскому рынку в доступе к спутнику Viasat-3 F2.

Согласно петиции, Viasat не смогла достичь соглашения о координации со SpaceX для предотвращения радиопомех между Starlink и спутником F2.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

«Несмотря на то, что у нас есть более пяти лет для завершения координации, требуемой в соответствии с условиями лицензии, Viasat продолжает работать в диапазонах Ka для негеостационарных спутниковых орбит (NGSO), не предпринимая никаких значимых попыток координации», — написал вице-президент SpaceX по спутниковой политике Дэвид Голдман в 25-страничном документе.

В петиции также утверждается, что спутник F2 «вызовет помехи для американских потребителей».