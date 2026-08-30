Samsung испортила One UI 9 перед релизом: владельцы Galaxy S26 Ultra недовольны Beta 7
Новая прошивка работает с заметными проблемами
Новая бета-версия One UI 9 вызвала претензии к плавности работы системы.
Инсайдер Tarun Vats заявил, что предыдущая Beta 6 была самой быстрой и плавной версией оболочки на его Galaxy S26 Ultra, тогда как после установки Beta 7 появились заметные проблемы при наборе текста, переключении между панелями быстрых настроек и уведомлений, а также в анимациях интерфейса.
К критике присоединился известный инсайдер Ice Universe. По его словам, Samsung регулярно ухудшает изначально плавную работу системы по мере приближения стабильного релиза.
Позже оба инсайдера подтвердили, что откатили свои Galaxy S26 Ultra с Beta 7 обратно на Beta 6 — после этого смартфоны снова стали работать заметно плавнее.
Пользователи призывают друг друга активнее жаловаться на проблему. Tarun Vats создал специальную тему на форуме One UI 9 Beta, где сравнил сборки Beta 7 (ZZHK) и Beta 6 (ZZHE), попросив владельцев Galaxy S26 поставить лайк и оставить комментарий, если они столкнулись с аналогичными микрофризами.
По его мнению, важно донести проблему до Samsung до выхода стабильной версии, иначе недостаточно плавная работа интерфейса может сохраниться и в финальной One UI 9.
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