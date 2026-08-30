Samsung испортила One UI 9 перед релизом: владельцы Galaxy S26 Ultra недовольны Beta 7

Новая бета-версия One UI 9 вызвала претензии к плавности работы системы.

Инсайдер Tarun Vats заявил, что предыдущая Beta 6 была самой быстрой и плавной версией оболочки на его Galaxy S26 Ultra, тогда как после установки Beta 7 появились заметные проблемы при наборе текста, переключении между панелями быстрых настроек и уведомлений, а также в анимациях интерфейса.

К критике присоединился известный инсайдер Ice Universe. По его словам, Samsung регулярно ухудшает изначально плавную работу системы по мере приближения стабильного релиза.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

Позже оба инсайдера подтвердили, что откатили свои Galaxy S26 Ultra с Beta 7 обратно на Beta 6 — после этого смартфоны снова стали работать заметно плавнее.

Пользователи призывают друг друга активнее жаловаться на проблему. Tarun Vats создал специальную тему на форуме One UI 9 Beta, где сравнил сборки Beta 7 (ZZHK) и Beta 6 (ZZHE), попросив владельцев Galaxy S26 поставить лайк и оставить комментарий, если они столкнулись с аналогичными микрофризами.

По его мнению, важно донести проблему до Samsung до выхода стабильной версии, иначе недостаточно плавная работа интерфейса может сохраниться и в финальной One UI 9.