Топовый камерофон Honor Magic 9 получит зарядку 100 Вт и камеры на 200 Мп

Серия Honor Magic 9 приближается к премьере: сразу две модели нового флагмана прошли сертификацию в Китае, подтвердив поддержку проводной зарядки мощностью 100 Вт. По данным инсайдера Digital Chat Station, в линейку войдут три устройства, причем одна из версий получит встроенный вентилятор для дополнительного охлаждения.

Ожидается, что смартфоны оснастят новым чипом Snapdragon 8 Elite Gen 6, изготовленным по передовому 2-нм техпроцессу TSMC. Honor также сотрудничает с немецкой компанией Arri, специализирующейся на кинооборудовании. Основная камера Magic 9 может получить 200-мегапиксельный сенсор размером 1/1,28 дюйма с объективом f/1.57 и оптической стабилизацией.

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Еще более впечатляющим обещает стать телеобъектив — ему приписывают 200-мегапиксельный сенсор формата 1/1,4 дюйма с диафрагмой f/2.6.

Компания уже подтвердила, что официальная презентация серии Honor Magic 9 состоится 28 сентября в Китае. До премьеры производитель, вероятно, раскроет дополнительные характеристики и особенности новых флагманов.