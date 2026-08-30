One UI 9 выйдет за пределы Galaxy S26: Samsung выпустит новейшую прошивку для 18 моделей смартфонов

Samsung готовит расширение программы бета-тестирования One UI 9 на другие устройства Galaxy. До сих пор предварительная версия новой оболочки была доступна только владельцам серии Galaxy S26, которая уже получила семь бета-обновлений и, вероятно, приближается к завершению тестирования.

По данным тестовых серверов Samsung, на которых появились новые сборки, One UI 9 готовится как минимум для 18 моделей.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

В список войдут Galaxy S25, S25+, S25 Ultra и S25 FE, Galaxy S24, S24+ и S24 Ultra, а также Galaxy S23, S23+ и S23 Ultra. Обновление также ожидается для складных Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7.

Не останутся без внимания и более доступные устройства. Бета-версии One UI 9 замечены для Galaxy A57, A56, A55, A54, A36 и A35.