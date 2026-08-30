Huawei представила дизайн новейших часов Watch 6

Их представят 2 сентября

Носимая электроника

Компания Huawei начала раскрывать подробности устройств, которые представит на крупной международной презентации в Мюнхене 2 сентября. Одной из главных новинок станут умные часы Watch 6: официальный тизер полностью демонстрирует их внешний вид и подтверждает выход модели на мировой рынок.

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Источник изображения: Кадр из ролика HuaweiMobile

Производитель делает ставку на легкий корпус, комфорт при повседневном использовании и обновленный дизайн. Также заявлены более продвинутые функции отслеживания здоровья и спортивной активности, причем искусственный интеллект сможет анализировать больше видов тренировок. Вместе с Watch 6 Huawei представит Watch GT 7, Watch D3 с функцией измерения артериального давления и смартфон nova 16s Pro.

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Источник изображения: Кадр из ролика HuaweiMobile

Предшественник Huawei Watch 5 получил датчик X-TAP для измерения уровня кислорода в крови, функцию Health Glance с анализом до 10 показателей, eSIM, более 100 спортивных режимов и яркий LTPO AMOLED-дисплей. Новинке предстоит развить эти возможности. Одновременно Huawei делает акцент на nova 16s Pro, который получит основную камеру на 200 Мп и RYYB-фильтр как в основной, так и во фронтальной камере.

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