Новый смартфон Xiaomi работает более 3 дней работы без подзарядки от батареи 9000 мА·ч — уже 4 сентября выйдет Poco X8 5G

Компания Poco объявила дату премьеры нового смартфона X8 5G. Презентация состоится 4 сентября в 12:00 по местному времени, а продажи устройства в Индии будут проходить через Flipkart. В опубликованном тизере ярко-оранжевый смартфон показали на фоне гор, намекая на его ориентированность на активный образ жизни.

Главной особенностью Poco X8 5G станет аккумулятор емкостью 9000 мА·ч. Производитель утверждает, что его хватит до 3,2 дня работы без подзарядки. В компании продвигают эту возможность под лозунгом Power Maxxing.

Новый смартфон продолжит стратегию Poco по оснащению доступных моделей 5G аккумуляторами повышенной емкости. Остальные характеристики X8 5G пока официально не раскрыты, поэтому подробности о процессоре, экране, камерах и зарядке компания, вероятно, представит ближе к премьере.