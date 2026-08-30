Land Cruiser отдыхает. Toyota HiAce превратили в экстремальный автодом: полный привод, блокировки, лебедка, почти 300 литров дизеля и две кровати

Есть холодильник, индукционная плита и много чего другого

Австралийская компания Headspace Campers превратила обычный заднеприводный Toyota HiAce в серьезный экспедиционный автодом с полным приводом, понижающей передачей и блокировками дифференциалов. После доработок клиренс фургона составил 300 мм — больше, чем у любого серийного Toyota Land Cruiser.

За основу взяли длиннобазный HiAce LWB. Штатную трансмиссию полностью переработали: установили раздаточную коробку от Land Cruiser 200, понижающий ряд и пневматические блокировки дифференциалов. Подвеску усилили и оснастили регулируемыми амортизаторами с выносными резервуарами. Вместо штатных колес поставили 35-дюймовые грязевые Toyo Open Country на 16-дюймовых дисках.

Фургон получил стальные бамперы, защиту днища, шноркель и мощную лебедку. Сзади разместили крепление для двух запасных колес, по бокам установили подножки с электроприводом и маркизы, а на крыше появилась подъемная жилая секция.

Главное преимущество HiAce перед обычными внедорожниками — размеры кузова. Длина жилого отсека составляет 2740 мм. Этого оказалось достаточно, чтобы разместить внутри трансформируемую гостиную, одно спальное место, холодильник, раковину и выдвижную кухню.

В подъемной крыше спрятана вторая кровать размером 1450 × 2100 мм с матрасом с эффектом памяти. Там же предусмотрены большие окна, светодиодное освещение, USB-разъемы и места для хранения.

Для автономной работы установлена 48-вольтовая система с литиевой батареей емкостью 200 А·ч. По данным Headspace Campers, ее хватает для одновременной работы индукционной плиты, холодильника, двух аэрогрилей и кондиционера без бензинового или дизельного генератора.

Топливные баки вмещают 275 литров дизеля — уехать можно реально далеко. Под днищем также установлены резервуары для воды — серой и питьевой.

Двигатель штатный — хорошо знакомый по другим моделям 2,8-литровый турбодизель мощностью 177 л.с. с крутящим моментом до 450 Н·м. Грузоподъемность составляет 1,5–1,6 тонны, а максимальная масса буксируемого прицепа — до 1,7 тонны.