В Южной Корее ИИ станет бесплатным для всех граждан

Южная Корея собирается сделать генеративный ИИ бесплатным для всех жителей страны. Правительство запускает программу All for AI, которая должна превратить ИИ-сервисы в универсальных цифровых помощников и встроить их в государственные и повседневные онлайн-сервисы.

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Бета-тестирование программы планируется начать уже в сентябре, а до конца года власти рассчитывают масштабировать проект. Жители смогут использовать ИИ для самых обычных задач: записываться к врачу, искать жилье, получать подсказки по налогам и решать другие бытовые вопросы.

Также разработают функции для малого бизнеса: ИИ сможет помогать предпринимателям рассчитывать налоги, искать государственные программы поддержки и подходящие льготы. Родителям система будет рекомендовать образовательные материалы для детей.

В проекте участвуют два крупнейших оператора связи Южной Кореи и интернет-компания Kakao. Три технологических объединения должны создать собственные ИИ-приложения и одновременно добавить генеративные функции в уже существующие сервисы.

Главное отличие программы — модель доступа. При государственной поддержке жителям хотят предоставить ИИ бесплатно, причем без стандартных ограничений коммерческих сервисов на количество запросов или токенов.

Часть расходов на вычисления власти собираются компенсировать за счет поставок компаниям до 512 ускорителей Nvidia B200.

Правительство рассчитывает таким образом ускорить распространение ИИ и сделать его доступным даже для тех, кто не готов платить за коммерческие подписки. По данным проведенного ранее государственного опроса, самостоятельно оплачивать ИИ-сервисы готовы только около четверти жителей Южной Кореи.