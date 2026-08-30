Xiaomi готовит ещё один смартфон с батареей 10 000 мАч. Он получит Snapdragon 8 Elite и 100-ваттную зарядку

У компании уже есть Redmi Note 17 Pro Max с батареей 10 000 мАч

Xiaomi тестирует новый смартфон Redmi с аккумулятором емкостью 10 000 мА·ч и поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт. Устройство обнаружено под кодовым названием Yanan и номером Q11A. Коммерческое название пока неизвестно, но аппарат может выйти как Redmi K90e либо стать представителем линейки Redmi K100.

Redmi K100 Pro Источник изображения: Redmi

Судя по информации из тестовой конфигурации, смартфон построен на платформе Redmi K90 Ultra и использует Snapdragon 8 Elite. Есть подробности и о камерах. В основном модуле будет датчик OmniVision OVX8000. В тестовой конфигурации также фигурируют датчики OV08F10 и OV20B40 — первый в составе основной камеры (вероятно, в модуле со сверхширокоугольным объективом), второй — в составе фронтальной камеры.

Активного охлаждения не будет.

Источники предполагают, что загадочное устройство в конечном итоге может выйти под названием Redmi K90e либо стать представителем будущей серии Redmi K100. Официальных подтверждений этому пока нет. Сроки премьеры, регионы продаж, цены — пока неизвестны.

Напомним, у Xiaomi уже есть смартфон с батареей емкостью 10 000 мАч. Это Redmi Note 17 Pro Max.