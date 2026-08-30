Xiaomi готовит ещё один смартфон с батареей 10 000 мАч. Он получит Snapdragon 8 Elite и 100-ваттную зарядку
У компании уже есть Redmi Note 17 Pro Max с батареей 10 000 мАч
Xiaomi тестирует новый смартфон Redmi с аккумулятором емкостью 10 000 мА·ч и поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт. Устройство обнаружено под кодовым названием Yanan и номером Q11A. Коммерческое название пока неизвестно, но аппарат может выйти как Redmi K90e либо стать представителем линейки Redmi K100.
Судя по информации из тестовой конфигурации, смартфон построен на платформе Redmi K90 Ultra и использует Snapdragon 8 Elite. Есть подробности и о камерах. В основном модуле будет датчик OmniVision OVX8000. В тестовой конфигурации также фигурируют датчики OV08F10 и OV20B40 — первый в составе основной камеры (вероятно, в модуле со сверхширокоугольным объективом), второй — в составе фронтальной камеры.
Активного охлаждения не будет.
Источники предполагают, что загадочное устройство в конечном итоге может выйти под названием Redmi K90e либо стать представителем будущей серии Redmi K100. Официальных подтверждений этому пока нет. Сроки премьеры, регионы продаж, цены — пока неизвестны.
Напомним, у Xiaomi уже есть смартфон с батареей емкостью 10 000 мАч. Это Redmi Note 17 Pro Max.
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