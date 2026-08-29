Toyota пойдет по пути Tesla: новый Lexus получит гигантские литые элементы кузова

Один из самых передовых Lexus будут производить не в Японии, а в Китае

Lexus готовит новый электрический кроссовер, производство которого планируется запустить осенью 2027 года на новом заводе Toyota в Шанхае. Автомобиль станет одной из первых моделей марки, при создании которой будут активно использоваться передовые производственные технологии, включая гигакастинг — изготовление крупных элементов кузова в виде единой алюминиевой отливки.

Гигакастинг получил широкое распространение благодаря Tesla. Технология позволяет заменить множество отдельных кузовных деталей одной крупной конструкцией, сократить число производственных операций и потенциально уменьшить массу автомобиля. Для электромобиля это особенно важно: чем легче машина, тем меньше энергии требуется для движения.

По данным источника, применение гигакастинга может увеличить запас хода нового Lexus на несколько процентов за счет снижения массы. При этом автомобиль получит и другие современные производственные решения, однако их подробности пока не раскрываются.

Необычным для Toyota станет сам выбор места производства. Компания традиционно старается внедрять наиболее передовые технологии прежде всего на заводах в Японии и США, но на этот раз сделает ставку на Китай.

Причина проста — конкуренция на китайском рынке электромобилей становится все жестче. Lexus пока заметно отстает от местных производителей в сегменте полностью электрических моделей. В нынешней китайской линейке марки полноценным электромобилем является только RZ.

На первом этапе производство нового кроссовера будет относительно небольшим — около 1000 автомобилей в месяц в течение первого года. Затем Lexus рассчитывает довести выпуск до десятков тысяч машин в год.

Основным рынком для модели, вероятно, станет Китай. Не исключено, что автомобиль вообще не будут продавать за пределами КНР. Название кроссовера, характеристики силовой установки, емкость батареи и запас хода пока неизвестны.