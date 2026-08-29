Land Cruiser 300 2027 выходит 16 сентября, у него больше не будет бензинового V6

Вместо него будет гибридная система на базе 3,5-литрового двигателя

Toyota готовит крупное обновление Land Cruiser 300 для домашнего японского рынка. С 2027 модельного года внедорожник лишится обычного бензинового V6 и получит гибридную силовую установку мощностью 457 л.с. Премьера Land Cruiser 300 2027 в Японии, по данным местных СМИ, состоится 16 сентября.

Гибридная система i-Force Max уже устанавливается на Lexus LX700h и Land Cruiser для некоторых других рынков. В ее состав входят 3,5-литровый бензиновый V6 с двойным турбонаддувом, электромотор и 10-ступенчатый автомат. Общая мощность составляет 457 л.с. и 790 Н·м. Расплата за дополнительную мощность и электрификацию — масса: гибрид примерно на 170 кг тяжелее бензиновой версии. Батарея расположена под багажным отделением и из-за нее объем топливного бака уменьшился с 80 до 68 литров. При этом внедорожные способности Land Cruiser Toyota не принесли в жертву гибридизации: тяговая батарея получила защиту от воды, поэтому заявленная глубина преодолеваемого брода сохранилась на уровне 700 мм.

В Японии гибридный Land Cruiser 300 предложат в комплектациях ZX и GR Sport. Обе получат семиместный салон, два экрана с диагональю 12,3 дюйма, проекционный дисплей, аудиосистему JBL, подогрев и вентиляцию сидений, а также электрический усилитель рулевого управления.

Land Cruiser 300 GR Sport получит блокировки двух дифференциалов и фирменную систему стабилизации подвески E-KDSS. Версия ZX получит обновленный передний бампер и 20-дюймовые колеса.

При этом Toyota не собирается полностью отказываться от дизеля. В линейке останется 3,3-литровый V6 с двойным турбонаддувом мощностью 309 л.с. и крутящим моментом 700 Н·м. Более того, японская гамма пополнится базовой версией GX Diesel — она станет самым доступным Land Cruiser 300.

GX Diesel получит пятиместный салон, тканевую отделку, 8-дюймовую мультимедийную систему, 7-дюймовую цифровую приборную панель и 18-дюймовые колеса. По предварительным данным, стоимость такой версии в Японии составит от 6,3 млн иен, или около $39,5 тыс.

Гибридный Land Cruiser 300 ZX, как ожидается, будет стоить примерно 9,8 млн иен ($61,4 тыс.), а топовая версия HEV GR Sport — около 10,2 млн иен ($63,9 тыс.).