Как Apple MagSafe Duo, но с поддержкой Qi2.2. Беспроводная зарядка Ugreen MagFlow 25W Pocket-Sized 2-in-1 заряжает iPhone с мощностью 25 Вт

Она может одновременно заряжать и iPhone, и AirPods

Ugreen запустила в продажу компактную складную беспроводную зарядку MagFlow 25W Pocket-Sized 2-in-1, напоминающую снятую с производства Apple MagSafe Duo. Новинка позволяет одновременно заряжать iPhone и AirPods, а в сложенном состоянии помещается в ладони.

Новинка поддерживает современный стандарт Qi2.2 с мощностью беспроводной зарядки смартфона до 25 Вт. Благодаря этому устройство сможет заряжать совместимые модели iPhone 16 и iPhone 17 на максимальной поддерживаемой ими скорости беспроводной зарядки. Для достижения полной мощности производитель рекомендует использовать USB-C-адаптер минимум на 45 Вт.

После раскрытия устройства пользователь получает две площадки. Основная магнитная предназначена для смартфона, а дополнительная обеспечивает до 5 Вт и рассчитана прежде всего на AirPods и AirPods Pro.

Конструкция позволяет использовать основную магнитную площадку в качестве подставки для смартфона. В сложенном виде зарядное устройство имеет размеры всего 60 х 73 х 27 мм.

Ugreen MagFlow 25W Pocket-Sized 2-in-1 имеет стеклянную поверхность, которая должна меньше нагреваться при работе, а также комплекс защитных механизмов от перенапряжения, перезаряда и короткого замыкания. Предусмотрено и обнаружение посторонних металлических предметов на зарядной площадке.

В американском Amazon Ugreen MagFlow 25W 2-in-1 стоит 60 долларов.

Оригинальную MagSafe Duo Apple сняла с производства в 2023 году. Решение Ugreen фактически возвращает тот же формат, но с более современным стандартом Qi2.2 и увеличенной мощностью.