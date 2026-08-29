С частичной оцинковкой, подушкой безопасности и новым мотором 1,8: стартовали продажи обновленной Lada Niva Legend

Российские дилеры начали продажи обновленной Lada Niva Legend, причем без какой-либо официальной отмашки от АвтоВАЗа. Первые автомобили уже появились в автосалонах, стоимость начинается примерно от 1,2 млн рублей.

В Перми базовые версии внедорожника выставлены по цене 1,2–1,22 млн рублей без учета скидок. В Курске обновленная Niva Legend предлагается за 1,23–1,34 млн рублей в зависимости от комплектации. Машины постепенно появляются и в других регионах России.

Главным техническим новшеством обновленного внедорожника стал 1,8-литровый атмосферный двигатель мощностью 90 л.с., который ранее дебютировал на Niva Travel. Максимальный крутящий момент вырос на 24 Н·м (относительно жигулевского мотора объемом 1,7 литра), при этом уже на 1000 об/мин водителю доступно около 80% максимальной тяги — важное преимущество для езды по бездорожью и на низких оборотах.

Согласно официальным данным, модернизация затронула более 350 деталей и узлов. Обновления получили двигатель, шасси, кузов, электронные системы и элементы пассивной безопасности.

Еще одно важное новшество — оцинковка кузова — впервые в истории Niva Legend. Оцинкованы капот, крыша, детали задней двери и наружная панель задней части кузова.

Серийное производство модернизированной Niva Legend, напомним, началось в Тольятти 20 июля.