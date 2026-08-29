Belkin выпустила универсальный USB-C-хаб с 12 портами и зарядкой на 100 Вт

Она подключается к ПК через USB-C 3.1

Belkin представила универсальную док-станцию INC032 формата 12-в-1 для ноутбуков, MacBook, планшетов и других устройств с USB-C. Новинка позволяет подключить к компьютеру два внешних 4K-монитора, периферию и проводную сеть, одновременно обеспечивая зарядку мощностью до 100 Вт.

Для подключения к компьютеру используется USB-C 3.1 с пропускной способностью до 10 Гбит/с. Док-станция получила еще два USB-C со скоростью 10 Гбит/с и четыре USB-A, работающих на скорости 5 Гбит/с.

Для вывода изображения предусмотрены два HDMI 2.0 и один DisplayPort. Одновременно можно использовать два монитора с разрешением до 4K и частотой 60 Гц — через пару HDMI либо комбинацию HDMI и DisplayPort.

Также док-станция оснащена портом 2,5 Ggabit Ethernet и аудиоразъемом 3,5 мм.

Док-станция подключается к отдельному блоку питания мощностью 150 Вт, который входит в комплект вместе с кабелем USB-C. При этом подключенный ноутбук может получать через USB-C до 100 Вт. Размер корпуса составляет 140,5 x 105,2 x 40,4 мм, масса — около 520 г.

Belkin INC032 уже поступила в продажу в Китае за 180 долларов, а с учетом купона для первых покупателей цена снижается до 145 долларов. Сроки международного релиза пока неизвестны.