Apple изменит привычный график продаж новых iPhone в 2026 году — стало известно, когда стартуют предзаказы на iPhone 18

Осенняя презентация Apple, на которой ожидается дебют семейства iPhone 18, состоится 9 сентября — об этом уже объявлено официально. А сейчас раскрыта дата начала приема предзаказов: как пишет MacWorld со ссылкой на надежный источник, предзаказы откроются 12 сентября.

Согласно данным источника, в этом году Apple может открыть предзаказы не в традиционную пятницу после анонса, а в субботу, 12 сентября. Все из-за того, что пятница выпадает на 11 сентября — день памяти жертв террористических атак 2001 года в США. Аналогичная ситуация уже возникала в 2015 году, когда предзаказы на iPhone 6s и iPhone 6s Plus также стартовали в субботу, поскольку пятница приходилась на 11 сентября.

Ожидается, что на мероприятии 9 сентября Apple представит сразу несколько важных новинок: линейку iPhone 18, умные часы Apple Watch Series 12 и Watch Ultra 4, а также первый в истории складной iPhone — iPhone Ultra. При этом сроки выхода последнего могут отличаться от остальных моделей. По отдельным данным, прием заказов на него начнется лишь во второй половине сентября.