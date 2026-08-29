Apple удалила приложения «Лукойла» и Teboil из App Store

Несколько дней назад приложение «Лукойла» получило важное обновление

Вечером 29 августа приложения «Лукойла» и сети АЗС Teboil стали недоступны для скачивания в App Store. Причины удаления программ пока неизвестны.

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Пользователям, у которых приложение «Лукойла» уже установлено на iPhone, рекомендуют не удалять его. Также следует отключить автоматическую выгрузку редко используемых приложений в настройках iOS, поскольку после удаления или автоматической выгрузки повторно скачать программу из App Store сейчас не получится.

В качестве альтернативы «Лукойл» предлагает пользоваться личным кабинетом на своем сайте. Через веб-версию можно получить QR-код для начисления и списания бонусных баллов программы лояльности непосредственно на АЗС.

Примечательно, что приложение «Лукойла» получило новые возможности всего за несколько дней до исчезновения из App Store. В нем появилось отображение наличия различных видов топлива и актуальных цен на конкретных заправочных станциях.