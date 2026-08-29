USB-флешка из 1950-х: энтузиаст создал USB-накопитель на магнитной памяти

Энтузиаст из Японии, известный в соцсети X под ником dydt_Nao, продемонстрировал необычный USB-накопитель, который использует не флеш-память, а магнитную память на сердечниках — технологию, ставшую основой первых компьютеров середины XX века. С помощью собственного устройства ему удалось перенести текстовый файл с одного современного ПК на другой.

Накопитель получился весьма необычным: при размерах около 30 × 30 сантиметров он способен физически хранить всего 128 байт данных. Основу устройства составляет матрица из 1024 миниатюрных ферритовых сердечников, организованных в сетку 32 × 32, где каждый элемент отвечает за один бит информации. Во время чтения и записи рядом с активными ячейками загораются красные светодиоды, наглядно демонстрируя работу памяти.

Для подключения к компьютеру используется обычный USB Type-A, а роль контроллера выполняет Raspberry Pi Pico. Интересно, что Windows определяет устройство как накопитель объемом около 6,5 КБ, хотя это лишь особенность реализации контроллера и файловой системы. Реальная емкость магнитной памяти составляет всего 128 байт.

Разработчик показал, что устройство способно хранить не только текстовые файлы, но и изображения в формате BMP. Правда, из-за крошечного объема памяти максимальный размер монохромной картинки составляет примерно 32 × 28 пикселей.

Главная особенность такой памяти — способ хранения информации. Биты записываются за счет намагничивания крошечных ферритовых колец, а чтение является разрушающим: после считывания состояние сердечника изменяется.

Именно магнитная память на сердечниках была основной оперативной памятью компьютеров в 1950–1970-х годах. Сегодня практической пользы от 128-байтного USB-накопителя почти нет, но проект наглядно демонстрирует, что одна из важнейших технологий ранней компьютерной эпохи по-прежнему способна работать с современными компьютерами и даже переносить реальные файлы.