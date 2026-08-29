Китайская ракета Long March 6C разрушилась на орбите спустя два дня после запуска спутников

Верхняя ступень китайской ракеты-носителя «Чанчжэн-6C» (Long March 6C) разрушилась на низкой околоземной орбите менее чем через двое суток после успешного запуска семи спутников. По оценке компании LeoLabs, в результате инцидента образовались десятки, а возможно и сотни новых фрагментов космического мусора.

Изображение сгенерировано Gemini Источник изображения: Gemini

Ракета стартовала с космодрома Тайюань 25 августа и успешно вывела на орбиту семь космических аппаратов. Однако спустя примерно двое суток системы наблюдения LeoLabs обнаружили рядом с оставшейся на орбите верхней ступенью множество новых объектов.

Первые признаки фрагментации зафиксировал радар компании в Западной Австралии, после чего событие подтвердили наблюдения с другой станции в Новой Зеландии. По предварительным данным, разрушение произошло 27 августа, когда ступень находилась на эллиптической орбите высотой примерно от 396 до 482 километров.

Точное количество обломков пока неизвестно. Специалисты оценивают масштаб инцидента в диапазоне от нескольких десятков до нескольких сотен фрагментов, которые теперь продолжают движение по близким орбитам.

«Это третий случай разрушения ступени китайской ракеты-носителя «Чанчжэн-6» на низкой околоземной орбите за последние четыре года. Первый произошел 12 ноября 2022 года, а второй — 6 августа 2024 года», — пишет LeoLabs.

Относительно небольшая высота орбиты играет на руку: сопротивление верхних слоев атмосферы постепенно будет снижать орбиты обломков, и, как ожидается, в течение нескольких лет большинство из них сгорит при входе в атмосферу Земли. Причина разрушения верхней ступени пока не установлена.