30 августа тяжелая ракета Falcon Heavy запустит космический телескоп Nancy Grace Roman — он позволит наблюдать более 2 миллиардов галактик

Nancy Grace Roman будет в 1000 раз быстрее Hubble в обзорах неба

NASA готовится к запуску космического телескопа Nancy Grace Roman, который должен провести один из крупнейших обзоров Вселенной в истории астрономии. Обсерватория позволит собрать данные более чем о 2 млрд галактик и исследовать эволюцию звезд, галактик, их скоплений и расширения Вселенной. Об этом рассказала научный сотрудник проекта Джули МакЭнери, сообщает ТАСС.

По словам МакЭнери, главное преимущество Roman перед Hubble заключается в огромном поле зрения. В каждый момент времени новый телескоп сможет охватывать участок неба примерно в 100 раз больше, чем Hubble. Благодаря высокой скорости проведения наблюдений крупные обзоры будут выполняться более чем в 1000 раз быстрее.

Для сравнения, исследование, которое Nancy Grace Roman способен выполнить примерно за месяц, потребовало бы от Hubble около 100 лет наблюдений. За тот же месяц новый телескоп теоретически сможет провести обзор Млечного Пути и зарегистрировать до 20 млрд звезд. По оценке NASA, такой набор данных сам по себе может стать крупнейшим каталогом астрономических объектов.

Масштаб получаемых данных также будет огромным. По расчетам ученых, для отображения одного изображения Roman из его наиболее масштабного обзора в полном разрешении понадобилось бы свыше 500 тыс. телевизионных экранов формата 4K.

Одной из основных научных задач станет изучение истории расширения Вселенной и формирования ее крупномасштабной структуры. Наблюдения миллиардов галактик должны помочь ученым точнее исследовать распределение вещества и природу темной энергии.

Обсерватория названа в честь американского астронома Нэнси Грейс Роман, сыгравшей ключевую роль в создании космической астрономической программы NASA.