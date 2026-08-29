10 000 мАч, 100 Вт, IP69, Snapdragon 6 Gen 5, камера Sony — дешевле 400 долларов. Раскрыта стоимость Poco X8 и Poco X8 Power

Обе модели будут обновляться в течение 6 лет

4 сентября Poco представит смартфоны X8 и X8 Power, но уже сейчас появились подробности о стоимости новинок. По данным инсайдера Санджу Чоудхари (Sanju Choudhary), стоимость младшей модели составит 28-30 тыс. рупий (290-315 долларов), старшей — 35 тыс. рупий (365 долларов).

Одновременно инсайдер привел ключевые характеристики будущих новинок. Poco X8 Power получит SoC Snapdragon 6 Gen 5, аккумулятор емкостью 10 000 мА·ч с поддержкой 100-ваттной зарядки, камеру с датчиками разрешением 50 Мп (Sony IMX882) и 8 Мп, фронтальную камеру разрешением 32 Мп.

Poco X8 будет построен на SoC Snapdragon 6s Gen 4. Он получит аккумулятор емкостью 9000 мА·ч с 67-ваттной зарядкой, 50-мегапиксельную камеру в сочетании с 8-мегапиксельной, 16-мегапиксельную фронтальную камеру.

Обеим моделям приписывают 6,83-дюймовый экран OLED с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Смартфоны также должны получить защиту от воды и пыли в соответствии со степенью IP69. Устройства получат четыре крупных обновления ОС и шесть лет будут получать обновления безопасности.

Инсайдер Sanju Choudhary ранее точно описал некоторые параметры Nothing Phone 2a до его анонса.