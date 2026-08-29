Всего за месяц видеокарты GeForce RTX 50 в среднем по миру подорожали почти на 20%, а карты AMD примерно вдвое меньше

Авторы Hardware Unboxed решили снова оценить рынок видеокарт, учитывая в последнее время цены опять начали активно расти.

Как и ранее, авторы оценивают цены сразу во множестве ключевых мировых рынков: в США, Австралии, Германии, Японии и прочих странах. Само собой, жителю условной Великобритании всё равно, какие цены в Индии, но интересно как раз посмотреть и на мировой рынок в целом.

Итак, средний рост цен по сравнению с июльскими таков:

GeForce RTX 5050 — 14%

GeForce RTX 5060 — 23%

GeForce RTX 5060 Ti 8GB — 24%

GeForce RTX 5060 Ti 16GB — 27%

GeForce RTX 5070 — 20%

GeForce RTX 5070 Ti — 17%

GeForce RTX 5080 — 15%

GeForce RTX 5090 — 20%

Radeon RX 9060 XT 8GB — 16%

Radeon RX 9060 XT 16GB — 8%

Radeon RX 9070 — 8%

Radeon RX 9070 XT — 12%

Arc B570 — 16%

Arc B580 — 9%

Как можно видеть, видеокарты GeForce подорожали намного сильнее конкурентов, причём лидерами роста в последнее время стали более доступные карты. В среднем GeForce подорожали за последний месяц на 19%, а у AMD это 11%. В итоге сейчас RTX 5070 стоит примерно как RX 9070 XT, которая намного мощнее, а на некоторых рынках первая даже дороже.

Учитывая заявления участников рынка и прочие утечки, вполне возможно, к концу года ситуация станет ещё хуже.