Всего за месяц видеокарты GeForce RTX 50 в среднем по миру подорожали почти на 20%, а карты AMD примерно вдвое меньше
Цены вполне могут стать ещё выше
Авторы Hardware Unboxed решили снова оценить рынок видеокарт, учитывая в последнее время цены опять начали активно расти.
Как и ранее, авторы оценивают цены сразу во множестве ключевых мировых рынков: в США, Австралии, Германии, Японии и прочих странах. Само собой, жителю условной Великобритании всё равно, какие цены в Индии, но интересно как раз посмотреть и на мировой рынок в целом.
Итак, средний рост цен по сравнению с июльскими таков:
- GeForce RTX 5050 — 14%
- GeForce RTX 5060 — 23%
- GeForce RTX 5060 Ti 8GB — 24%
- GeForce RTX 5060 Ti 16GB — 27%
- GeForce RTX 5070 — 20%
- GeForce RTX 5070 Ti — 17%
- GeForce RTX 5080 — 15%
- GeForce RTX 5090 — 20%
- Radeon RX 9060 XT 8GB — 16%
- Radeon RX 9060 XT 16GB — 8%
- Radeon RX 9070 — 8%
- Radeon RX 9070 XT — 12%
- Arc B570 — 16%
- Arc B580 — 9%
Как можно видеть, видеокарты GeForce подорожали намного сильнее конкурентов, причём лидерами роста в последнее время стали более доступные карты. В среднем GeForce подорожали за последний месяц на 19%, а у AMD это 11%. В итоге сейчас RTX 5070 стоит примерно как RX 9070 XT, которая намного мощнее, а на некоторых рынках первая даже дороже.
Учитывая заявления участников рынка и прочие утечки, вполне возможно, к концу года ситуация станет ещё хуже.
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