DLSS 5 опробовали в культовой игре Skyrim. Оказалось, что технология не работает с нечеловеческими лицами

Моддеры уже вовсю запускают DLSS 5 в разных играх, о чём мы уже рассказывали, но зачастую это достаточно современные игры. Особняком стоит культовая игра Skyrim, в которой работу технологии тоже опробовали. И это заслуживает отдельного внимания.

Игра вышла в 2011 году, то есть 15 лет назад. Уже на момент выхода она была далеко не самой технологичной и красивой, а сегодня без модов смотрится в достаточной степени устаревшей. И именно в таких играх DLSS 5 может иметь наиболее сильный эффект, так как фактически заменяет те самые многочисленные моды, делающие игру красивее.

Правда, конкретно тут технологию активировали как раз не на оригинальной версии игры, а на модифицированной. То есть с оригинальной разница при включении DLSS 5 будет ещё выше.

Однако в любом случае, как можно видеть, эффект действительно заметный. Причём именно для старых игр ситуация может быть такой, что для ряда геймеров будет проявляться пресловутый эффект зловещей долины, ведь модели персожаней остаются очень старыми, а лица выглядят намного более технологичнее.

Тут же хорошо видно, что DLSS 5 влияет в том числе и на освещение, а не только лица персонажей.

Отдельно стоит отметить работу технологии в ситуации, когда персонаж не только не относится к человеческой расе, но вообще не похож на человека. В Skyrim есть раса аргониан, которые представляют собой человекоподобных ящеров. И хорошо видно, что DLSS 5 вообще никак не меняет лица такого персонажа, если не считать изменения освещения в целом. Такой результат вполне ожидаем, так как речь о нейросети, которую обучали на моделях человеческих лиц.

Напомним, все эти тесты DLSS 5 опираются на библиотеку, которую извлекли из игры NBA 2K27. Это нефинальная версия, и пока неясно, будет ли финальная отличаться от текущей по результатам работы и влияния на производительность.