Xbox нового поколения будет не единственной новой консолью Microsoft

Компания Microsoft точно собирается выпустить не только одну единственную консоль Xbox нового поколения. Оказалось, что Helix — это название не новой приставки, а целого семейства устройств.

Об это во время интервью прямо заявила новая глава Xbox Аша Шарма.

Мы усердно работали над великолепным следующим поколением и отличным семейством устройств Helix, и скоро поделимся подробностями Аша Шарма

Что это будут за устройства, пока можно лишь гадать. Никаких слухов о разделении линейки на две модели, как Series X/S, никогда не было. То есть можно предположить, что речь о чём-то другом.

К примеру, о портативной приставке от самой Microsoft, о которой компания вскользь ранее уже упоминала. Выход такого устройства был бы логичным, учитывая, что Sony, согласно всем утечкам, тоже готовит полноценную портативную PlayStation, которая выйдет примерно тогда же, когда и PS6.