Мини-ПК с Ryzen AI Max+ 395 и 64 ГБ ОЗУ всего за 1785 долларов. Aoostar выпустила удешевлённую версию NEX395

Компания Aoostar выпустила удешевлённую версию своего мини-ПК NEX395, который похож на внешний оптический привод. Новинка стоит 1785 долларов на рынке Китая, но при этом не имеет SSD.

В конфигурацию такой версии входит всё тот же топовый APU Ryzen AI Max+ 395, но накопитель полностью отсутствует, а объём ОЗУ уменьшен со 128 до 64 ГБ. За версию с теми же 64 ГБ ОЗУ и SSD объёмом 1 ТБ просят 1930 долларов. Важно отметить, что оперативная память распаяна, так что расширить её объём позже не выйдет.

Учитывая характеристики, на сегодняшний день это один из самых доступных мини-ПК на Ryzen AI Max+ 395, даже если говорить о версии с накопителем.

Что касается остального, параметры, конечно, не изменились. ПК предлагает пару портов USB4, два RJ45 2.5GbE, сразу три слота для SSD и процессор, работающий в режиме 140 Вт.