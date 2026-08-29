Чтобы поиграть в The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered понадобится более мощный ПК, чем ранее. Системные требования уже опубликованы

Ремастер The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered, который выйдет уже 29 сентября, ожидаемо потребует более производительный ПК, чем оригинальная версия. И системные требования уже стали доступны.

В минимальных теперь вместо стареньких GTX 660 или HD 7870 значатся GeForce GTX 1660, Radeon RX 5500 XT или Arc A580. В рекомендуемых ранее были GTX 1070 и Radeon RX 480, а теперь RTX 2060 Super, Radeon RX 6600 XT и Arc B580.

Рост требований весьма заметный, однако игра всё равно не нуждается в крайне мощных ПК. Само собой, если не говорить о режиме с трассировкой лучей и уж тем более трассировкой пути, который тоже добавят в ремастер. Но для этих режимов требований пока нет.