Крупнейший чиповый холдинг России получил почти 3 млрд рублей убытка за полгода

Российский холдинг «Элемент» — ключевой производитель микроэлектроники в стране — завершил первое полугодие 2026 года с чистым убытком 2,96 млрд рублей, хотя годом ранее за тот же период получил около 2 млрд рублей прибыли. Выручка группы по МСФО сократилась на 2% и составила 15,78 млрд рублей, сообщает CNews.

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В компании ухудшение результатов связывают с высокой ключевой ставкой и инфляцией, санкционными ограничениями, ростом стоимости сырья и других расходов, а также снижением выручки в основном сегменте электронной компонентной базы.

Дополнительный удар нанес инцидент на одном из производств. Связанный с ним ущерб оценен примерно в 1,9 млрд рублей.

При этом отдельные направления бизнеса показали значительный рост. Выручка сегмента блоков и модулей увеличилась на 43%, а точного машиностроения — на 28%.

Несмотря на убыток, холдинг продолжает инвестиционную программу. Капитальные затраты за шесть месяцев составили 2,1 млрд рублей против 4,6 млрд рублей годом ранее.

Кроме того, ожидаемая выручка по долгосрочным проектным контрактам, по которым уже получены авансы, составляет 29,1 млрд рублей. Работы по ним планируется завершить до 2030 года.