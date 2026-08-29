Необычный по дизайну мини-ПК, похожий на «пузатый» телевизор. Piston V вышел на Kickstarter

Представленный пару недель назад мини-ПК Piston V с необычным дизайном теперь стал проектом на Kickstarter. Авторы очень быстро собрали необходимую сумму, а сейчас счёт идёт уже на четвёртую сотню тысяч долларов.

Система выделяется в первую очередь своим дизайном. ПК напоминает то ли большой будильник, то ли маленький «пузатый» телевизор. При этом тут действительно есть относительно крупный четырёхдюймовый сенсорный экран, который, кроме прочего, позволяет выбрать операционную систему для загрузки. Это может быть Windows или SteamOS.

К слову, в рекламных материалах авторы сравнивают свой продукт со Steam Machine, акцентируя внимание на том, что Piston V лучше. Однако в основе тут лежит Ryzen AI 9 365 с iGPU Radeon 880M. Да, у этого процессора более современная архитектура и больше ядер, iGPU тоже опирается на более свежую архитектуру, но всё же GPU у компьютера Valve попросту мощнее. При этом в базе тут те же 16 ГБ ОЗУ и такой же SSD объёмом 500 ГБ, хотя есть и модификации с большим объёмом обеих типов памяти.

Зато у Piston V есть Oculink, так что к нему можно подключить внешнюю видеокарту и превратить в полноценный игровой ПК. Впрочем, со Steam Machine посредством определённых манипуляций можно провернуть тот же фокус.

Из остального можно выделить Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, пару RJ45 2.5GbE, USB4, внешний блок питания и габариты 149 х 130 мм.

В рамках Kickstarter купить ПК в базовой конфигурации можно за 590 долларов, но это так называемый Early Bild с достуностью всего в 300 единиц. Нормальная цена в рамках кампании составляет 680 долларов, ну а в рознице это будет ещё выше, но её не раскрыли.

Авторы обещают начать поставки в декабре.