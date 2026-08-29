Hyundai Motor переходит на натриевые батареи: они не горят, не взрываются и служат 25 лет

В перспективе такие системы накопления и хранения энергии появятся на предприятиях Hyundai Motor по всему миру

Hyundai Motor Group завершила испытания натрий-ионных аккумуляторов американской компании UNIGRID и планирует использовать технологию для стационарных систем хранения энергии на своих предприятиях. Ячейки на основе натрий-хром-оксидной химии (NCO) прошли серию жестких тестов без возгорания и распространения теплового разгона.

В рамках программы ZER01NE Accelerator Hyundai испытывала крупноформатные элементы UNIGRID емкостью 210 А·ч. Они работали при 100-процентной глубине разряда и сохранили работоспособность в диапазоне температур от -20 до 60 °C. По заявлению разработчиков, даже в экстремальных условиях испытаний не возникало теплового разгона, способного вызвать цепное возгорание соседних элементов.

Высокая термостабильность позволяет значительно упростить стационарные аккумуляторные хранилища BESS. UNIGRID рассчитывает, что системам на основе NCO не потребуются мощные кондиционеры, контуры жидкостного охлаждения и другие энергоемкие средства поддержания температуры, характерные для крупных аккумуляторных комплексов.

Еще одним преимуществом является отказ от дефицитных и дорогостоящих материалов. Натрий гораздо распространеннее лития, а технология UNIGRID не зависит от никеля и кобальта, что потенциально снижает стоимость и зависимость производства от ограниченных цепочек поставок.

Разработчик заявляет ресурс NCO-элементов до 30 000 циклов с сохранением 80% первоначальной емкости, что может соответствовать примерно 25 годам эксплуатации в стационарных системах. Для сравнения, типичные LFP-аккумуляторы часто рассчитываются на несколько тысяч циклов, хотя фактический ресурс сильно зависит от режимов эксплуатации.

После успешной валидации Hyundai собирается перейти от испытаний отдельных ячеек к созданию полноценных систем хранения энергии.

В дальнейшем такие накопители планируется устанавливать на предприятиях Hyundai по всему миру в рамках программы Green Factory. Они смогут запасать электроэнергию, помогать предприятиям переживать перебои в электроснабжении и использовать больше энергии из возобновляемых источников.