Новый драйвер Nvidia существенно повышает производительность. Но не в играх

Компания Nvidia выпустила графический драйвер GeForce Game Ready Diver 616.56, который весьма существенно повышает производительность трассировки лучей. Правда, игр это почти не касается.

Эффект от нового драйвера хорошо заметен в бечмарках. К примеру, в 3DMark DirectX Raytracing на RTX 5080 производительность выросла на 8,1%, что весьма немало, когда речь идёт лишь о новом драйвере.

Кроме того, обновление повышает производительность в рабочих задачах: в Blender 5.2.0 и Cinebench R26 показатели выросли на 6,1% и 6,7% соответственно.

А вот в играх такого подарка ожидать не стоит. Тесты в ряде проектов показали, что прирост есть, но речь лишь о 2-2,5%, что в реальности не имеет никакого значения.