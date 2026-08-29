Новый драйвер Nvidia существенно повышает производительность. Но не в играх
Зато в рабочих задачах прирост неплох
Компания Nvidia выпустила графический драйвер GeForce Game Ready Diver 616.56, который весьма существенно повышает производительность трассировки лучей. Правда, игр это почти не касается.
Эффект от нового драйвера хорошо заметен в бечмарках. К примеру, в 3DMark DirectX Raytracing на RTX 5080 производительность выросла на 8,1%, что весьма немало, когда речь идёт лишь о новом драйвере.
Кроме того, обновление повышает производительность в рабочих задачах: в Blender 5.2.0 и Cinebench R26 показатели выросли на 6,1% и 6,7% соответственно.
А вот в играх такого подарка ожидать не стоит. Тесты в ряде проектов показали, что прирост есть, но речь лишь о 2-2,5%, что в реальности не имеет никакого значения.
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