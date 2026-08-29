WEB-прокси появился в Telegram на Android — он позволяет обходить блокировки, маскируя трафик Telegram под обычный сайт

Telegram добавил Web-прокси в Android-приложении. Новая возможность появилась в бета-версии клиента и представляет собой аналог функции, ранее появившейся в версии Telegram для настольных ПК.

Web-прокси позволяет перенаправлять трафик мессенджера через веб-канал, маскируя его под обычные соединения с веб-ресурсами. За счет этого сетевым системам фильтрации становится сложнее отличить обращения Telegram от стандартного трафика во время посещения сайтов.

Такой механизм может повысить устойчивость мессенджера к сетевым ограничениям, особенно когда для блокировки используется анализ типов соединений и характерных признаков трафика Telegram.

В отличие от обычного прокси, ключевой особенностью Web-прокси заявлена именно маскировка передаваемого потока под привычный веб-трафик. Аналогичный механизм уже реализован в настольном клиенте Telegram.