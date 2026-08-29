«Я был в шоке от того, насколько лучше теперь работает мой ноутбук». Владелец игрового Asus заменил жидкий металл на термопасту — и ноутбук «воскрес»

Владелец игрового ноутбука Asus ROG Zephyrus M16 — пользователь форума Reddit под ником nicknickmeetnick — рассказал о том, как «умирал» его мощный игровой ноутбук. По его словам, Zephyrus M16, купленный в феврале 2023 года, со временем начал сильно перегреваться, а затем начал неожиданно отключаться. Пользователь решил самостоятельно проинспектировать систему охлаждения, где обнаружил повреждения и странные отложения на поверхности кристалла процессора и радиатора. Nicknickmeetnick винит во всем термоинтерфейс — жидкий металл.

Жидкий металл сейчас широко применяется в мощных ноутбуках благодаря высокой теплопроводности. Однако такой термоинтерфейс требует качественной изоляции: он проводит электричество, а содержащийся в его составе галлий способен химически взаимодействовать с некоторыми металлами. Именно поэтому производители используют медные или никелированные поверхности и защитные барьеры вокруг кристалла.

После очистки системы охлаждения владелец временно заменил жидкий металл на обычную термопасту G900 и заказал термоинтерфейс с фазовым переходом Honeywell PTM7950. По его словам, производительность в играх резко выросла — в отдельных проектах частота кадров увеличилась почти втрое.

«Я был в шоке от того, насколько лучше теперь работает мой ноутбук по температуре. Он намного меньше нагревается, и больше не перезагружается. В единственную игру, в которую я играю со своими детьми, частота кадров увеличилась в 2, а то и в 3 раза. Это просто невероятно», — написал nicknickmeetnick.

Пока нет подтверждений тому, что Asus добавляет в жидкий металл какие-либо «абразивные химикаты» или что именно они стали причиной обнаруженных повреждений. Не исключено, что проблемы возникли из-за естественной деградации или неравномерного распределения термоинтерфейса за годы эксплуатации.