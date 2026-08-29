Космический грузовик «Прогресс МС-35» заправили топливом перед запуском с Байконура

Но дата запуска пока не объявлена

Наука и космос

На космодроме Байконур завершена заправка грузового космического корабля «Прогресс МС-35». В баки корабля загрузили компоненты топлива, также аппарат заправили сжатыми газами.

Изображение сгенерировано Grok
Изображение сгенерировано Grok
Источник изображения: Grok

До заправки специалисты расконсервировали «Прогресс МС-35» и проверили работу его бортовых систем. Корабль также прошел испытания на герметичность и проверку солнечных батарей.

Параллельно на космодроме был собран «пакет» ракеты-носителя «Союз» — конструкция из центрального и четырех боковых блоков первой ступени.

Следующим этапом станет накатка головного обтекателя на корабль. После этого «Прогресс МС-35» предстоит состыковать с ракетой-носителем и завершить заключительные операции перед вывозом на стартовый комплекс.

Точная дата запуска «Прогресс МС-35» пока неизвестна.

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