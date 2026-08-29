Три камеры по 200 Мп, плоский экран 2К и батарея больше 8000 мАч. Раскрыты ключевые характеристики ультимативного камерофона Oppo Find X10 Pro Max

Релиз в Китае — в сентябре, на глобальном рынке — в начале 2027 года

Инсайдер Debayan Roy раскрыл новые подробности о будущем суперфлагмане Oppo Find X10 Pro Max. Информатор подтверждает наличие сразу трех 200-мегапиксельных сенсоров, но теперь есть конкретика, что это за сенсоры.

Oppo Find X9 Pro Источник изображения: Oppo

Основной датчик — новейший Samsung HPC с поддержкой LOFIC и очень широким динамическим диапазоном. В модуле со сверхширокоугольным объективом будет сенсор Samsung HP5, третий 200-мегапиксельный датчик, вероятно, — OmniVision OV52A. Этот сенсор будет установлен в модуле с телеобъективом с 3-кратным оптическим зумом. Фронтальная камера будет с 50-мегапиксельным сенсором Samsung JN5, и в ней будет автофокус.

Также Oppo Find X10 Pro Max получит экран OLED с диагональю 6,82 дюйма и разрешением 2К, SoC MediaTek Dimensity 9600 Pro, батарею емкостью более 8000 мАч с беспроводной зарядкой, отдельную клавишу, имитирующую спуск затвора (возможно, она будет многофункциональной), USB 3.2, улучшенные динамики и более мощный вибромотор (относительно предшественника).

Новинка выйдет в Китае в сентябре, на глобальном рынке (в Индии) — в начале 2027 года.

Ранее Debayan Roy слил характеристики Xiaomi 15T и Xiaomi 15T Pro, а также фото Xiaomi 15 Ultra.