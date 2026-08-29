Радикально новый дизайн: Huawei Mate XT 2 показали до премьеры

Тройной складной смартфон сменил конструкцию

Мобильные телефоны

Инсайдер @UniverseIce опубликовал изображения Huawei Mate XT 2, раскрыв внешний вид нового флагманского смартфона с тройным складыванием.

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Источник изображения: Huawei/UniverseIce

Судя по рендерам, Huawei отказалась от использовавшейся в предыдущей модели конструкции и перешла на схему, которая уже применяется в Samsung Galaxy Z TriFold.

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Источник изображения: Huawei/UniverseIce

На изображениях Mate XT 2 показан в фиолетовом цвете. Смартфон получил крупный восьмиугольный блок основных камер на задней панели и текстурированную крышку. В разложенном состоянии устройство превращается в большой планшет, а при частичном складывании сохраняет возможность использовать внутренний дисплей в более компактном формате.

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Источник изображения: Huawei/UniverseIce

При этом Mate XT 2 заметно отличается от первого тройного складного смартфона Huawei.

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