Радикально новый дизайн: Huawei Mate XT 2 показали до премьеры

Инсайдер @UniverseIce опубликовал изображения Huawei Mate XT 2, раскрыв внешний вид нового флагманского смартфона с тройным складыванием.

Судя по рендерам, Huawei отказалась от использовавшейся в предыдущей модели конструкции и перешла на схему, которая уже применяется в Samsung Galaxy Z TriFold.

На изображениях Mate XT 2 показан в фиолетовом цвете. Смартфон получил крупный восьмиугольный блок основных камер на задней панели и текстурированную крышку. В разложенном состоянии устройство превращается в большой планшет, а при частичном складывании сохраняет возможность использовать внутренний дисплей в более компактном формате.

При этом Mate XT 2 заметно отличается от первого тройного складного смартфона Huawei.