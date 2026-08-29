Самые радикальные перемены для Ultra от Samsung за несколько лет? Galaxy S27 Ultra может получить не только новый дизайн, но и Exynos 2700

Samsung рассматривает возможность использования фирменной однокристальной системы Exynos 2700 во флагманском Galaxy S27 Ultra. Об этом сообщил инсайдер Schrodinger. Ранее предполагалось, что собственная платформа Samsung будет использоваться только в моделях Galaxy S27 и Galaxy S27 Plus, как в предшественниках.

По данным источника, Samsung может увеличить объемы производства Exynos 2700 и распространить его использование на версию Ultra. Одной из причин называют предварительные показатели производительности новой платформы: ранние результаты позволяют Exynos 2700 конкурировать с однокристальными системами Qualcomm.

Другим важным фактором является стоимость. Использование собственной платформы при больших объемах производства потенциально обойдется Samsung дешевле закупки SoC у Qualcomm. Если Galaxy S27 Ultra также перейдет на Exynos, объем производства новой платформы может существенно вырасти. Впрочем, окончательное решение еще не принято.

Напомним, ранее в Сети демонстрировался радикально новый дизайн Galaxy S27 Ultra (впрочем, для индустрии он новым не является). Также, согласно предварительным данным, у смартфона больше не будет модуля с оптическим зумом 3х. Инсайдер Ice Universe назвал еще одно менее заметное, но довольно важное отличие Galaxy S27 Ultra от Galaxy S26 Ultra.

Инсайдер Schrodinger (Phone Futurist) точно раскрыл характеристики Samsung Galaxy S26 Plus и первым рассказал о концепте юбилейного iPhone (iPhone 20, 2027) с изогнутым с четырех сторон экраном, причем позже информацию подтвердили и другие информаторы.