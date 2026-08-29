Китайские электромобили будут заряжаться сами: Hongqi готовит систему, которая будет добавлять машине до 10 бесплатных кВт·ч энергии в сутки

В рамках города на этой энергии можно будет проехать несколько десятков километров

Китайский бренд Hongqi представил прототип солнечной крыши нового поколения для электромобилей. Экспериментальная система построена на перовскитных фотоэлементах и установлена вместо части панорамной крыши электрического кроссовера Hongqi EHS7.

В отличие от привычных кремниевых панелей, перовскитные элементы тоньше, легче и потенциально могут повторять сложные изгибы кузова. Это позволяет размещать солнечные панели не только на крыше, но и на капоте, дверях и других элементах кузова автомобиля.

Мощность нынешнего прототипа достигает 300 Вт при хорошем солнечном освещении. По расчетам Hongqi, за год такая крыша способна выработать около 400 кВт·ч электроэнергии. Полученную энергию предлагается использовать как для подзарядки тяговой батареи, так и для питания климатической системы, встроенного холодильника, охранных камер и других вспомогательных потребителей.

Однако главная цель проекта гораздо масштабнее. Компания планирует увеличить площадь фотоэлектрического покрытия за счет других кузовных элементов. В идеальных условиях такая система теоретически сможет получать до 10 кВт·ч энергии в сутки, что эквивалентно примерно 80 километрам дополнительного пробега.

Впрочем, этот показатель относится к перспективной версии с расширенной площадью солнечных панелей. Продемонстрированная сейчас 300-ваттная крыша вырабатывает значительно меньше энергии, а реальная эффективность будет зависеть от погоды, времени года, широты и даже того, где припаркован автомобиль.

Главным техническим препятствием остается долговечность перовскитов. Материал чувствителен к влаге, кислороду и ультрафиолету, поэтому инженерам Hongqi пришлось разработать защитный слой и интегрировать фотоэлектрические элементы в изогнутое стекло панорамной крыши.